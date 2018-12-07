Иностранцы бьют рекорды по покупке недвижимости в Испании

В Испании растут продажи жилья иностранным покупателям. За первые девять месяцев 2018 года число сделок с участием иностранных граждан превысило 50 тысяч, что составляет 12,7% от общего количества сделок в стране, по данным Коллегии регистраторов недвижимости.

При сохранении такой динамики в 2018 году, как и в прошлом, число операций с недвижимостью среди иностранцев будет превышать 60 тысяч. При этом за последние 12 месяцев в этой категории было совершено 65,5 тысяч сделок.

Самая популярная провинция среди иностранцев – Аликанте, на которую приходится 40,6% общего количества сделок в Валенсийском сообществе. С января по сентябрь 2018 года здесь купили 12,5 тысяч единиц жилья. Спрос на недвижимость в Аликанте объясняется развитым авиасообщением с другими провинциями, довольно высоким качеством жизни и благоприятным климатом.

Покупателей из-за рубежа также привлекает Малага, где было заключено 7 тысяч сделок, или 28% от общего числа в провинции. Более 3,5 тысяч сделок состоялось на Балеарских островах, в Барселоне, Мадриде и Санта-Крус-де-Тенерифе.

Меньше всего иностранцев интересуют регионы в центре и на севере Испании. Наименее востребованные провинции – Луго, Самора, Оренсе, Саламанка и Паленсия.

По количеству сделок лидируют британцы, на которых приходится более 15% операций. За ними следуют французы (7,7%), немцы (7,1%), бельгийцы (6,4%), шведы (6%) и румыны (5,6%). Доля россиян составляет 2,9%.

Во многих случаях иностранцы приобретают один или несколько объектов недвижимости общей стоимостью более полумиллиона евро, чтобы получить «золотую визу» – вид на жительство.