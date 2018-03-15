Хулио Иглесиас продаёт виллу в Малаге за 145 млн евро

Вилла Хулио Иглесиаса на границе муниципалитетов Охен и Марбелья выставлена на продажу за 145 миллионов евро.

Площадь поместья Las Cuatro Lunas составляет 45 га, что эквивалентно площади 55 футбольных полей.

В главном здании 12 спален, 8 санузлов, 6 гаражей, звукозаписывающая студия, бассейн и винный погреб, который вмещает до двух тысяч бутылок. К тому же на территории есть ещё и гостевой домик с пятью спальнями.

В 2012 году на вилле произошёл пожар, уничтоживший часть владений. В огне также погибла любимая собака семьи Иглесиасов.

Владельцем Las Cuatro Lunas в настоящее время является жена 74-летнего певца Миранда Ринсбург.

Местные СМИ сообщают, что Иглесиас продаёт виллу из-за трений с властями Андалусии. Владельцы неоднократно требовали привести в порядок дороги в окрестностях, однако их запросы остались без ответа.