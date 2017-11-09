Готовое жилье в Испании подорожало на 4,3%

В октябре стоимость готового жилья в Испании выросла на 4,3% в среднегодовом выражении, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на индекс IMIE оценочной компании Tinsa. Эта тенденция касается как новой, так и вторичной недвижимости. В целом в период с января по октябрь жилье подорожало на 4,8%. Самые выраженные среднегодовые повышения произошли в столицах и крупных городах (+6,4%), а также на Балеарских и Канарских островах (+5,1%).

"Положительная динамика распространяется на весь рынок. Во всех проанализированных сегментах наблюдался среднегодовой рост. Крупные города, где жилье с начала года восстановилось в цене более чем на 7%, по-прежнему остаются его главными двигателями", – отметил директор аналитического отдела Tinsa Жорди Риполь. Он также подчеркнул, что пока рано говорить о том, повлияет ли снижение активности в сфере ипотечного кредитования на фоне кризиса в Каталонии на динамику цен.

Помимо вышеупомянутых категорий, положительные тенденции цен в октябре также наблюдались в пригородах (+3,2%), более мелких населенных пунктах (+2,3%) и на побережье Средиземного моря (+0,9%).

По подсчетам Tinsa, в среднем по сравнению с максимальными показателями 2007 года уровень цен на жилье в Испании снизился на 38,4%. На морском побережье эта цифра оказалась наиболее выраженной и составила 46,5%, в пригородах недвижимость подешевела на 43,7%, а в крупных городах – на 40%. Наименее резкие изменения расценок произошли в мелких населенных пунктах (-35,4%) и на островах (-26,5%).