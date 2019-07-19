Где в Испании самая дорогая аренда жилья?

Снять квартиру в районе Барселонета в каталонской столице - дорогое удовольствие.
Этот район, по данным портала Idealista, самый дорогой для аренды жилья: 22,8 евро за квадратный метр. На втором месте - опять Барселона, а именно район Диагональ Мар. Здесь за метр просят 20,7 евро. Далее следуют районы Риколетос и Кастельяна в Мадриде (по 20 евро за квадратный метр).
Стоит отметить, что эксперты портала анализировали съемное жилье только в шести крупных испанских городах: Барселоне, Мадриде, Валенсии, Севилье, Малаге и Пальме-де-Майорка. Цены действительны на июнь 2019 года.Темы: Недвижимость Мадрид Барселона