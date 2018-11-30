Где в Испании иностранцы чаще всего покупают недвижимость?

По данным Генерального нотариального совета, в ведении которого находится регистрация сделок купли-продажи недвижимости в Испании, за первое полугодие 2018 года иностранные граждане совершили 53 359 таких операций, что на 5,6% больше чем годом ранее. Почти половина из них (44%) приходится на нерезидентов.

Выяснилось, что больше всего жилья иностранцы покупают в Валенсийском сообществе. В 2017 году в регионе было зарегистрировано более 15,6 тысяч сделок с участием иностранцев. В тройку лидеров входит также Андалусия (9,7 тысяч) и Каталония (7,6 тысяч). В Мадридском сообществе покупатели из-за рубежа заключили почти 5 тысяч сделок. Меньше всего жилья иностранцы приобрели в Кантабрии и Эстремадуре – менее 150 объектов жилой недвижимости в каждой.

Самый заметный рост активности зарубежных покупателей зафиксирован в Арагоне (30,9%), Эстремадуре (27,4%), Мурсии (21,3%) и Кастилии-Ла-Манче (20,2%). С другой стороны, иностранцы стали проявлять меньше интереса к испанским архипелагам. На Балеарских островах число сделок сократилось на 11,2%, на Канарских островах – на 10,6%.

По объёмам приобретённого в Испании жилья среди иностранцев лидируют британцы, на которых приходится 14,3%. 11,2% – граждане стран за пределами ЕС, 7,9% – французы, 7,8% -– немцы, 7,3% – румыны. Отмечается снижение активности среди жителей Швейцарии (13,2%), Китая (6,4%) и Норвегии (5,1%).

В большинстве регионов по количеству сделок лидируют британцы и французы, в то время как в Мадридском сообществе больше всего жилья покупают китайцы, а на островах – немцы.