Фотография с призраком появилась на сайте об испанской недвижимости

Авторы одного из объявлений на посвященном недвижимости сайте Idealista включили в него поистине пугающую фотографию, заставившую вздрогнуть весь отдел контроля качества.

На ней изображена жутковатая фигура девочки в темной комнате. Представители портала уверяют, что снимок не подвергался какой-либо обработке и был включен в сообщение об аренде квартиры в центре Мадрида.

Впрочем, это не единственный случай, с которым столкнулись сотрудники Idealista за 16 лет существования портала. Иногда призрачные фигуры на фотографиях – не более чем результат светового эффекта, а иногда сами авторы объявлений ради шутки включают в них привидений вроде Каспера и улыбающиеся скелеты.