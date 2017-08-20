Элитная недвижимость в Испании в первом полугодии подорожала на 7%

По данным французского агентства по продаже и аренде недвижимости Barnes, за первую половину нынешнего года средняя стоимость элитной недвижимости в Испании выросла на 7% по сравнению со среднегодовыми показателями и составила 6500 евро за квадратный метр.

В таких городах, как Барселона и Мадрид, на побережье Коста-Брава и Коста-дель-Соль, а также на валенсийском побережье и Балеарских островах цены на элитное жильё выросли на 10%.

По прогнозам французского агентства, при сохранении текущего темпа роста продаж во втором полугодии, к концу 2017 года рост числа сделок в этом сегменте рынка составит 10%, а в некоторых регионах – достигнет 20%.

За период с января по июнь средний срок продажи элитного жилья как среди испанцев, так и среди иностранцев составлял пять месяцев. При этом в туристических районах этот показатель снижается до трёх месяцев.

Barnes также сообщает, что самыми решительными покупателями жилья класса «люкс» оказались французы. В среднем, им требуется 2 месяца и 4 визита для того, чтобы заключить сделку. За ними следуют британцы (3 месяца и 5 визитов), бельгийцы (4 месяца и 5 визитов) и немцы (5 месяцев и 7 визитов). Испанцы и итальянцы, в свою очередь, в среднем, размышляют над совершением сделки 7 месяцев и наносят 8 визитов перед принятием решения. Самыми медлительными в этом вопросе оказались китайцы, которые обдумывают сделку о покупке недвижимости до 9 месяцев и совершают в среднем 15 визитов.