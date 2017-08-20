Элитная недвижимость в Испании в первом полугодии подорожала на 7%

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Элитная недвижимость в Испании в первом полугодии подорожала на 7%

          Элитная недвижимость в Испании в первом полугодии подорожала на 7%

          18:42 20.08.2017

          По данным французского агентства по продаже и аренде недвижимости Barnes, за первую половину нынешнего года средняя стоимость элитной недвижимости в Испании выросла на 7% по сравнению со среднегодовыми показателями и составила 6500 евро за квадратный метр.

          В таких городах, как Барселона и Мадрид, на побережье Коста-Брава и Коста-дель-Соль, а также на валенсийском побережье и Балеарских островах цены на элитное жильё выросли на 10%.

          По прогнозам французского агентства, при сохранении текущего темпа роста продаж во втором полугодии, к концу 2017 года рост числа сделок в этом сегменте рынка составит 10%, а в некоторых регионах – достигнет 20%.

          За период с января по июнь средний срок продажи элитного жилья как среди испанцев, так и среди иностранцев составлял пять месяцев. При этом в туристических районах этот показатель снижается до трёх месяцев.

          Barnes также сообщает, что самыми решительными покупателями жилья класса «люкс» оказались французы. В среднем, им требуется 2 месяца и 4 визита для того, чтобы заключить сделку. За ними следуют британцы (3 месяца и 5 визитов), бельгийцы (4 месяца и 5 визитов) и немцы (5 месяцев и 7 визитов). Испанцы и итальянцы, в свою очередь, в среднем, размышляют над совершением сделки 7 месяцев и наносят 8 визитов перед принятием решения. Самыми медлительными в этом вопросе оказались китайцы, которые обдумывают сделку  о покупке недвижимости до 9 месяцев и совершают в среднем 15 визитов.

          Темы: Недвижимость

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017