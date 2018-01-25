Элитная недвижимость в Испании продолжает стремительно дорожать

Средняя стоимость жилья класса "люкс" в Испании в прошлом году выросла на 6% и составила около 6 225 евро за квадратный метр, в то время как в крупных городах и наиболее популярных туристических районах уровень роста оказался еще более заметным и достиг отметки в 12%. Как сообщает агентство Reuters, в последней категории цены достигают 10 000 евро за квадрат. По всем этим показателям премиум-недвижимость с огромным отрывом опережает обычное жилье в новостройках, которое подорожало приблизительно на 5% и обходится в среднем в 2 200 евро за квадратный метр.

Согласно статистике испанского подразделения компании Barnes International Realty, положительные тенденции в экономике сказываются и на продукции класса "люкс", средний срок продажи которой составляет 5,5 месяцев и сокращается до 2 в случае наиболее востребованных зон. В последнем квартале года на ситуацию в некоторой степени повлиял политический конфликт в Каталонии, однако эксперты надеются, что в скором времени ситуация стабилизируется.

"Происходящее в Каталонии носит временный характер, поэтому влияние конфликта сойдет на нет через несколько месяцев, когда в регионе вновь воцарит спокойствие, а покупатели и инвесторы опять начнут воспринимать его как одну из самых процветающих в Европе зон, обеспечивающую возможности для инвестиций”, - считает партнер Barnes International Realty Эммануэль Виргоулай.

Сектор недвижимости, который понес огромные потери вследствие экономического кризиса, уже несколько лет демонстрирует признаки восстановления. Об этом свидетельствуют возобновление деятельности девелоперов и других компаний отрасли, а также постоянный рост цен и числа сделок.