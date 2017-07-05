Элитная недвижимость на юго-западе Майорки подорожала на 25%

Средняя стоимость жилья на юго-западе Майорки с начала текущего года заметно возросла. Об этом свидетельствуют данные риелторской компании Engel & Völkers. Так, средняя цена объектов в данном районе сейчас составляет около 2,11 миллиона евро, в то время как год назад эта цифра находилась на уровне 1,68 миллиона.

В наибольшей степени подорожали апартаменты новой застройки. "По сравнению с прошлым годом цены на юго-западе острова выросли на 25%", - говорит управляющий директор местного отделения Engel & Völkers Ганс Ленц.

Самыми популярными направлениями среди покупателей оказались окрестности порта муниципалитета Андрайч, Санта-Понса, Бендинат и Портальс. Потенциальные клиенты намерены вложить в свою будущую недвижимость на Майорке более 8 миллионов евро. Немецкие, швейцарские и британские покупатели, а также некоторые клиенты из стран Среднего Востока заинтересованы в эксклюзивном жилье с видами на океан, которое обеспечит им уединение.

"Мы также наблюдаем рост спроса на объекты стоимостью более 20 миллионов евро, в том числе и среди представителей новых для нас рынков, например, США и Скандинавии", - отмечает Ленц.

Клиентов часто интересуют наличие винного погреба, домашнего кинозала, спортзала и спа. Площадь приобретаемых ими объектов зачастую составляет более 1 000 квадратных метров.

По мнению экспертов Engel & Völkers, цены на рынке жилой недвижимости на юго-западе Майорки будут расти и дальше.