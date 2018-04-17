Эксперты: рынок недвижимости Марбельи – самый надёжный в Испании

Компания Panorama Properties представила доклад по состоянию рынка недвижимости Марбельи в 2018 году. В нём приводятся данные о том, что в зоне Марбелья-Бенаавис-Эстепона объём продаж вырос на 10,4% по сравнению с 2017 годом, в то время как в остальной части Испании этот показатель остаётся отрицательным.

В Эстепоне в прошлом году продажи выросли на 28,3% в то время как в Марбелье этот показатель составил 6,9%. Это связывается с тем, что в Эстепоне больше земельных участков под застройку и более низкие цены на жильё и землю. Кроме того, в Эстепоне можно быстрее получить разрешение на проведение работ чем в Марбелье.

В докладе также отмечается, что в Бенависе было совершено 499 сделок купли-продажи, что составляет 6,7% общего количества сделок в трёх муниципалитетах.

По оценкам экспертов, наиболее надёжные сегменты рынка – квартиры стоимостью от 200 тысяч до 1,5 млн евро и виллы в диапазоне от 700 тысяч до 2,5 млн евро.