Эксперты: ремонт элитной недвижимости в Испании повышает его цену на 65%

Ремонт объекта элитной недвижимости в Испании может повысить его цену на 65%, сообщает El Mundo со ссылкой на сведения риелторского агентства Barnes International. Рост стоимости жилья зависит от его характеристик. Стоимость ремонта подобных площадей составляет от 1 000 до 1 500 евро за квадратный метр. По данным Barnes, активы премиум-класса, расположенные в крупных городах вроде Мадрида и Барселоны и имеющие стартовую цену в размере 1,2 миллиона евро, после ремонта могут подорожать до 2 миллионов.

По мнению экспертов Barnes, подобный рост объясняется как высоким спросом на новые или отремонтированные объекты на рынке жилья класса "люкс", так и рисками, связанными с реставрационным процессом. Испанский представитель компании Эммануэль Виголай подтвердил, что большинство клиентов хочет приобрести недвижимость с ремонтом, поэтому крайне важно предложить им продукт, соответствующий их ожиданиям. Эксперты Barnes считают, что на испанском рынке жилья наблюдается "явная потребность в обновлении", так как 60% объектов было построено более 30 лет назад. Специалисты также считают, что именно по этой причине многие домохозяйства потребляют в два раза больше энергии, чем должны в теории.