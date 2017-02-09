Эксперты предупреждают о новом «пузыре» на рынке недвижимости Барселоны

Генеральный директор риелторской группы компаний Vertix Элена Массот предупредила, что на рынке недвижимости Барселоны назревает очередной ценовой «пузырь». По ее словам, одним из основных факторов, влияющих на подобные тенденции, является спрос со стороны зарубежных клиентов. Зачастую это инвестиционные фонды, которые имеют четкие цели и готовы переплачивать, чего местные клиенты не делают, сообщает портал Idealista.

По последним данным, в последние месяцы Барселона превратилась в самый дорогой город Испании. Массот отмечает, что подобные изменения обусловлены вышеупомянутым влиянием фондов, особое внимание которых приковано к рынкам Мадрида и Барселоны. Они провоцируют тенденции к росту цен и могут покупать объекты по более высокой стоимости, так как располагают необходимыми для этого ликвидными средствами. В отличие от Мадрида, в Барселоне существует очень ограниченное предложение в сфере новой недвижимости, что приводит к значительному удорожанию вторичного жилья до практически докризисной отметки. Массот также отметила, что, несмотря на присутствие местных агентов на рынке, решения они зачастую принимают из Лондона, и они могут отличаться от тех, что могли бы быть приняты на месте.

Несмотря на рост цен, эксперт напоминает о различиях нынешней и докризисной ситуций: «Тогда все покупали недвижимость для постоянного проживания, летние резиденции и объекты исключительно для вложения средств», что привело к перепроизводству активов, в то время как сейчас «люди более осторожны, а банки более консервативны».

Что касается отказа от приобретения недвижимости в пользу аренды, то Массот относится к подобным заявлениям скептически. «Мы по-прежнему видим молодые 25-летние пары, которые покупают жилье. Те, кто могут себе это позволить, приобретают квартиры, как это было всегда», - настаивает специалист. Массот также отметила, что резкий рост цен на аренду наблюдается только в Барселоне и не касается ее пригородов.