Эксперты Bankinter прогнозируют замедление роста цен на жилье в Испании

Рост цен на жилье в Испании в ближайшие два года замедлится, считают эксперты банка Bankinter. В своем последнем докладе о ситуации в секторе недвижимости они отметили, что потенциал роста ограничен несколькими факторами.

В первую очередь, во многих районах цены уже достигли докризисного уровня, и в особенности это касается премиум-районов. С другой стороны, приобретение жилья по-прежнему требует от испанских усилий значительных финансовых усилий, и этот показатель также вновь начинает расти. Вследствие этого возможность доступа к рынку жилой недвижимости для потенциальных клиентов может оказаться ограничена, если рост цен окажется слишком выраженным.

По прогнозам Bankinter, в ближайшие два года жилье подорожает на 3-4%. Эта тенденция также обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, свое влияние оказывает недостаток предложения, при котором число новых законченных объектов находится на минимальной исторической отметке. Во-вторых, в то время как в крупных городах, в особенности в Мадриде и Барселоне, наблюдается активное развитие и среднегодовое повышение цен на 4-7%, и тенденция эта сохраняется уже восемь кварталов подряд, в других городах вроде Бильбао и Севильи средняя стоимость недвижимости продолжает снижаться. В-третьих, на цены на жилье влияет и удорожание аренды: в крупных городах в этом сегменте наблюдаются такие же тенденции, как и в сфере покупки, и спрос значительно превышает предложение.

По мнению аналитиков Bankinter, спрос на жилье будет расти и дальше. В этом году он увеличится примерно на 10%, а к следующему число необходимых объектов вырастет до 500 000. Подобные изменения спровоцированы экономическим ростом и созданием новых рабочих мест, а также ростом привлекательности жилья как разновидности инвестиций и улучшением условий финансирования.

Впрочем, эксперты отмечают, что все эти изменения не облегчают бремя, которое подразумевает для семей покупка жилья. «Для того, чтобы приобрести недвижимость, среднестатистическому домохозяйству необходима сумма, эквивалентная его суммарному доходу за 6,6 года, в то время как в конце 2014-го эта цифра составляла 6,2», подчеркивают аналитики. Кроме того, они уточняют, что условия предоставления финансирования уже не могут стать более выгодными, чем есть сейчас. Наконец, продажа принадлежащей «плохому» банку недвижимости в районах с избытком предложения и дальше будет замедлять рост средней стоимости жилья.

На текущий год представители банка также прогнозируют рост активности в строительном секторе. Они настаивают на том, что сток нового жилья в настоящее время активно сокращается и приближается к уровню, требующему возобновления строительства, так как значительную часть существующих объектов будет практически невозможно продать.