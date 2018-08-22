Две виллы на Майорке вошли в число самых дорогих в Испании

В Алькудии и Пучпуньенте на острове Майорка продаются одни из самых дорогих вилл в Испании.

Рейтинг самых высоких цен на жилую недвижимость составил портал Idealista на основе объявлений о продаже, опубликованных на сайте.

Дом в Алькудии занял третье место в списке. За него владельцы просят 30 млн евро. Вилла с ренессансными чертами была спроектирована командой итальянских архитекторов. В доме 9 спален, а на территории есть бассейны, вертолётная площадка и гараж, вмещающий более дюжины автомобилей.

Вслед за ним на четвёртой строчке расположился средневековый особняк в Пучпуньенте, стоимость которого составляет 26,5 млн евро. Он расположен на участке площадью 820 тысяч квадратных метров в окружении 9 тысяч оливковых деревьев. В доме 10 комнат, а его площадь составляет порядка 4 тысяч квадратных метров.

Самую высокую цену в Испании просят за виллу в Марбелье (Малага) – 50 млн евро. В пятёрку также входит дом в Михасе (Малага) стоимостью 35 млн евро и дом в Боадилья-дель-Монте (Мадрид) стоимостью 24 млн евро.