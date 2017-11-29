Число сделок купли-продажи жилья с участием иностранцев выросло на 13,4%

Число сделок купли-продажи жилья с участием иностранных покупателей в первом полугодии достигло отметки в 50 087 операций, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Генерального совета нотариата. Всего на долю зарубежных клиентов в вышеозначенный период пришлось 19,4% от общего числа сделок, в то время как в первые 6 месяцев прошлого года эта цифра составила 20,3%.

Внутри данной категории 46,6% операций (+5,1%) было совершено иностранцами, не являющимися резидентами Испании, а в остальных 53,4% сделок участвовали клиенты, постоянно проживающие в стране. Их число за год выросло на 21,8%.

Что касается региональных тенденций, то рост количества совершенных иностранными клиентами операций наблюдался по всех автономных сообществах. Только в пяти из них его уровень оказался ниже средней национальной отметки в 13,4%. В их число вошли Балеарские острова (+5,3%), Андалусия (+5,4%), Мурсия (+5,7%), Канарские острова (+10,1%) и Валенсия (+12%). В остальных средний показатель был превышен. Особого внимания в этом смысле заслуживает динамика в Эстремадуре, Каталонии, Арагоне, Мадриде и регионах кантабрийского побережья.

В численном выражении лидером по количеству сделок стали Андалусия (19,4% от общего объема), Мурсия (26,9%), Валенсия (35,5%), Балеары (37,7%) и Канары (42,3%). В Эстремадуре, Кастилии и Леоне и Кастилии – Ла-Манче эта цифра составила около 10% или менее.

Наконец, средняя стоимость квадратного метра в приобретенном иностранцами жилье составила 1 667 евро, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года. Нерезиденты заплатили в среднем по 1 941 евро за квадрат (+4,5%), а резиденты – около 1 405 евро (+2,8%). Средняя цена приобретенной недвижимости при этом выросла на 5,1% среди национальных клиентов, на 2,8% среди резидентов и на 4,5% среди нерезидентов.