Число новых ипотечных кредитов в Испании выросло на 12,4%

По данным Национального института статистики (INE), в сентябре в Испании было зарегистрировано 29 388 новых ипотечных кредитов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности за первые девять месяцев года было выдано около 240 000 ссуд на покупку жилья.

Помимо этого, заметно вырос и средний размер займа, который составил около 123 649 евро. Это самый высокий показатель с начала 2009 года, ставший результатом роста цен на жилье и большей готовности банков к выдаче кредитов. Что касается ставок по ипотечным ссудам, то вариант с фиксированным процентом с каждым разом становится все более востребованным среди клиентов. Только в сентябре по подобной схеме было выдано 36,6% от общего числа кредитов, и эта цифра оказалась крайне близка к максимальному историческому рекорду. Доля займов по плавающей ставке составила 63,4% соответственно.

В целом средний процент по ипотечным кредитам составил 2,83%, прервав тем самым цепочку из четырех минимальных исторических значений предшествующих периодов. Тем не менее, пока он остается на отметке ниже психологического рубежа в 3%.

Среди регионов лидером по числу выданных ссуд на покупку жилья оказался Мадрид с результатом с 5 660 операций. За ним следуют Андалусия (5 542), Каталония (4 989) и Валенсия (3 401). В противоположный конец списка попали Астурия (467), Эстремадура (418), Наварра (418), Кантабрия (293) и Риоха (135).

Мадрид, в свою очередь, также занял первое место по общему объему выданного капитала с показателем в 970 миллионов евро. В тройку лидеров также вошли Каталония (704 миллиона) и Андалусия (618 миллионов).