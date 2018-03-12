Цены на жильё в Испании выросли на 6,2% в 2017 году

На испанском рынке жилой недвижимости на протяжении четырёх лет подряд наблюдается рост цен. В 2017 году жильё подорожало на 6,2%, а самый заметный рост продемонстрировал, по данным Национального института статистики, вторичный рынок (6,3%).

По данным Индекса цен на жильё, четвёртый триместр 2017 года был отмечен ростом в 7,2% по сравнению со среднегодовым показателем, что является самым высоким результатом с 2007 года.

Цены на новостройки в прошлом году выросли в среднем на 5,9%. В этой категории повышения наблюдаются на протяжении четырёх лет, однако самый значительный рост (6,5%) был зафиксирован в 2016 году.

На вторичном рынке жильё подорожало в минувшем году на 6,3%. Максимальный показатель (8,2%) в этом сегменте был достигнут в 2007 года.

В региональном разрезе самый заметный рост зафиксирован в Риохе, Астурии и на Канарских островах.