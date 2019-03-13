Цены на жильё в Испании в 2018 году выросли на 6,6%

В Испании на протяжении пяти лет подряд наблюдается рост цен на жилую недвижимость. В 2018 году он составил 6,6%. Больше всего жильё подорожало в Мадриде – на 9,6%, Сеуте – на 9,1% и Каталонии – на 8,1%.