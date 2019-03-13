Цены на жильё в Испании в 2018 году выросли на 6,6%

В Испании на протяжении пяти лет подряд наблюдается рост цен на жилую недвижимость. В 2018 году он составил 6,6%. Больше всего жильё подорожало в Мадриде – на 9,6%, Сеуте – на 9,1% и Каталонии – на 8,1%.
Такие данные представил на прошлой неделе Национальный статистический институт (INE).
Также сообщается, что в последнем квартале 2018 года цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим периодом.
Кроме того, заметный рост был зафиксирован в сегменте новостроек, которые за год подорожали на 8%. В третьем квартале годовой рост был на два пункта ниже.Темы: Недвижимость Бизнес