Цены на жильё в Испании на 69% превышают бюджет покупателей

Такие данные приводит агентство недвижимости Century21 España в своём докладе о состоянии рынка жилой недвижимости в стране.

В исследовании сообщается, что средняя стоимость жилья составляет 241 145 евро. При этом за последние 12 месяцев испанцы, которые совершили сделки купли-продажи или собирались это сделать, располагали средней суммой в 166 769 евро. На основе этих данных аналитики вывели разницу между ценой предложения и спроса, которая составила 69%.

Специалисты приводят данные о разнице в спросе в нескольких ценовых категориях. Так, объектами стоимостью менее 200 тысяч евро интересуются 77% покупателей, в то время как на них приходится 54,6% предложения. Спрос на жильё стоимостью от 100 до 150 тысяч евро составляет 28,3% покупателей, однако таких объектов на рынке всего 18%, что формирует дефицит. В категории свыше 250 тысяч евро, ситуация обратная: предложение составляет 8,5%, а спрос – 5,7%.