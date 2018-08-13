Цены на жильё в Барселоне выросли почти в полтора раза за пять лет

Покупка жилья в Барселоне на данный момент обойдётся на 48,8% дороже, чем пять лет назад, по данным оценочной компании Tinsa.

Столица Каталонии стала первым регионом в Испании, где цены на недвижимость перестали падать во втором квартале 2013 года. Барселона также оказалась лидером по росту цен со времён кризиса и обошла по этому показателю Мадрид, где падение остановилось в начале 2015 года, а цены к настоящему времени выросли на 42%. В число лидеров также входит Малага, где цены начали расти в последнем квартале 2013 года и с тех пор увеличились на 29%.

Аналитики Tinsa также отмечают, что политическая обстановка не повлияла на рост цен в Барселоне, несмотря на прогнозы, и спрос по-прежнему значительно превышает предложение. В то же время, компания прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост замедлится.

Всего в 14 региональных центрах Испании рост цен превысил 10% по сравнению показателями времён кризиса. Помимо тройки лидеров, в этот список входят Сан-Себастьян, Пальма, Логроньо, Аликанте, Памплона, Валенсия, Витория, Таррагона, Жирона, Вальядолид и Севилья. В большинстве других крупных городов рост был незначительным, а в 8 столицах регионов недвижимость можно приобрести по тем же ценам, что и 15 лет назад. Так, в Сеговии и Овьедо стоимость квадратного метра составляет немногим более 1200 евро, как и в 2001 году. На уровне 2002-2003 года сохранились цены в Альмерии (1066 евро/м2), Льейде (839 евро/м2), Теруэле (994 евро/м2), Уэске (966 евро/м2) и Касересе (970 евро/м2).