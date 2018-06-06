Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

На испанском вторичном рынке жилой недвижимости в мае был зафиксирован рост цен на 0,8%. Средняя стоимость квадратного метра по стране составила 1645 евро.

По подсчётам портала Idealista, рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8%.

Отмечается, что цены снизились лишь в трёх автономных областях: Астурии (0,4%), Эстремадуре (0,3%) и Мурсии (0,1%). В Кастилии и Леоне цены не изменились, а самый заметный рост наблюдался в Мадриде (2,1%), на Канарских островах (1,6%) и в Риохе (1,1%).

Самые дорогие регионы с точки зрения стоимости «квадрата» - Мадрид (2804 евро/м2), Балеарские острова (2617 евро/м2) и Страна Басков (2513 евро/м2), а самые дешёвые - Кастилия-Ла-Манча (907 евро/м2), Эстремадура (926 евро/м2) и Мурсия (1027 /м2).

В рейтинге провинций по дороговизне также лидирует Мадрид, за которым следует Барселона (2733 евро/м2) и Гипускоа (2729 евро/м2). В конце списка находятся провинции Толедо (793 евро/м2), Авила (808 евро/м2) и Сьюдад-Реаль (846 евро/м2).

Городом с самой дорогой недвижимостью в Испании остаётся Барселона, где за квадратный метр просят в среднем 4408 евро. За каталонской столицей следуют Сан-Себастьян (4195 евро/м2) и Мадрид (3694 евро/м2). Меньше всего «квадрат» стоит в Авиле (935 евро/м2), Льейде (954 евро/м2) и Кастельоне (1023 евро/м2).