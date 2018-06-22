Цены на аренду туристического жилья в Испании выросли на 6%

Средняя стоимость аренды туристического жилья в Испании этим летом составляет 156 евро за ночь, что на 6% больше чем в прошлом году.

По данным портала аренды недвижимости Niuma, квартиры с одной спальней в среднем обходятся в 100 евро за ночь, с четырьмя спальнями – в 205 евро.

Согласно результатов исследования, самый популярный месяц для отпуска – август, на него приходится 49% бронирований арендного жилья. 45% объектов забронировано на июль, 6% – на сентябрь. Сообщается также, что в период с 21 июня по 22 сентября забронировано 90% жилья.

Самые бюджетные направления, по оценкам портала, сконцентрированы в Андалусии. Среди них – Лос-Альбарикокес (Альмерия), Кастильо-де-лос-Гуардас (Севилья), Алькала-де-Гуадайра (Севилья), Виньуэла (Малага) и Кабра (Кордоба).

Дороже всего, с точки зрения аренды, отдых обходится на Майорке: в Пальме, Льюкмайоре, Сон-Серра-де-Марина и на Ибице в Таламанке и Сант-Жозеп-де-Са-Талайя.

Самые востребованные направления среди пользователей портала – Кониль-де-ла-Фронтера (Кадис), Оропеса-дель-Мар (Кастельон), Вера (Альмерия), Пеньискола (Кастельон), Дениа (Аликанте), Чиклана-де-ла-Фронтера (Кадис), Бенидорм (Аликанте), Бенальмадена (Малага), Гандия (Валенсия), Ислантилья (Уэльва).