Casaktua продаёт квартиры в Испании по цене от 48 тысяч евро

Портал о недвижимости Casaktua.com запускает новую промо-акцию, в рамках которой в продажу поступят 4600 объектов по всей Испании по цене от 48 тысяч евро.

Акция охватывает Андалусию, Кастилию-Ла-Манчу, Эстремадуру, Мурсию, Валенсийское сообщество, Кастилию-и-Леон, Каталонию, Арагон, Галисию и Кантабрию. Средняя цена на предлагаемые объекты составляет 60 тысяч евро.

В компании заверяют, что на квартиры, выставленные на продажу по акции, можно получить ипотеку, выплаты по которой составят всего 225 евро в месяц. В руководстве Casaktua заявили, что с помощью этой кампании они надеются предоставить возможность приобрести жильё тем, кто задумывается о покупке, но считает, что не может себе этого позволить.