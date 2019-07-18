Большинство испанцев считают, что пора покупать недвижимость

Больше половины граждан Испании полагают, что сейчас - удачное время для покупки недвижимости. По их мнению, дальше цены будут только расти. Опрос проводила в апреле компания Solvia.
59% респондентов заявили, что сейчас - благоприятное время для инвестиций в недвижимость в Испании. Они верят, что в течение ближайших двух лет цены снижаться не будут.
Скептически других настроены жители Каталонии и Мадрида. Они в меньшей степени склонны к покупкам, считая недвижимость в своих регионах слишком дорогой.
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