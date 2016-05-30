Более половины жилья в Барселоне продается быстрее, чем за 3 месяца

При поиске квартиры через Интернет, будь то сделка купли-продажи или аренды, клиенты делятся на две категории. Представители первой пользуются услугами первого попавшегося сайта и находят свой дом за неделю, а представители второй тщательно отслеживают каждое предложение, фильтруют доступные варианты, ведут поиск по сегментам и в целом подходят к данному процессу гораздо более щепетильно.

По данным портала Idealista, за апрель этого года, у первой группы по статистике гораздо больше шансов найти удачный вариант, а второй нужно несколько ускорить темпы поисков. Так, 50,6% выставляемых на продажу объектов жилой недвижимости в Барселоне остаются доступными не более трех месяцев, а 15,2% обретают нового владельца меньше, чем за 30 дней.

Чтобы получить эти цифры, эксперты Idealista изучили все объявления о продаже домов и квартир в Барселоне, опубликованные на их сайте, и среднее время, в течение которого каждое из них оставалось активным.

При этом степень популярности жилья в различных районах заметно варьируется. Так, возглавляет рейтинг Эйшампле с показателем в 22,8% от общего числа сделок купли-продажи за апрель; за ним следуют Сан-Марти (16,5%), Орта-Гинардо (13,9%), Грасиа (11,4%) и Лес-Кортс (8,9%). В противоположном конце списка разместились Сарриа и Ноу-Баррис (3,8% в обоих случаях). Их опередили Сан-Андреу (5,1%) и Сатс-Монжуик (6,3%).