BBVA прогнозирует рост инвестиций в испанскую недвижимость

Аналитическое подразделение банка BBVA прогнозирует, что в 2016 году инвестиции в испанскую недвижимость вырастут на 3,4%, а в 2017-м – на 3,3%. В течение двух лет восстановление рынка будет продолжаться.

Аналитики банка пересмотрели свой предыдущий прогноз и повысили цифру для текущего года с 2,8%, а для следующего, напротив, понизили с 4,4%. Энтузиазм, с которым недвижимость покупают сейчас и в течение первых кварталов следующего года, может быть нивелирован в 2017-м неопределенностью в Евросоюзе, связанной с выходом из ее состава Великобритании.

«Снижение курса фунта по отношению к евро и экономический спад негативно отразятся на доходах и богатстве британских домохозяйств, которые могут уменьшить спрос на жилье в Испании», - говорится в исследовании. При этом отмечается, что британцы больше других иностранных покупателей приобретают жилье в Испании.

Однако банк считает, что продажи продолжат расти на фоне благоприятных условий финансирования, которые предоставляют банки. Кроме того, предложение постепенно снижается, а спрос растет.