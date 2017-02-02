Барселона впервые опередила Сан-Себастьян по ценам на недвижимость

Барселона признана самым дорогим городом Испании, сообщает сайт Idealista: средняя цена на жилье в ней в январе выросла на 3,8% и составила 4 024 евро за квадратный метр. Каталонская столица впервые опередила в рейтинге Сан-Себастьян, где средняя цена на недвижимость составила 3 931 евро за квадрат. В среднем по стране за последний месяц стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 2,6% и составила 1 508 евро.

Помимо Барселоны, повышения также произошли в провинциях Толедо и Понтеведра – на 5,6% и 2,3% соответственно. В тройку самых дорогих провинциальных столиц, в свою очередь, вошли вышеупомянутые Барселона и Сан-Себастьян, а также Мадрид (2 925 евро за квадратный метр). Самой бюджетной, напротив, оказалась недвижимость в Лериде (904 евро), Кастельоне (936 евро) и Авиле (990 евро за квадрат).

Что касается прочих провинций, то выраженный рост также произошел в Валенсии (1,9%), Малаге (1,8%), Сории и Пальме-де-Майорка (1,4%). Наиболее выраженное падение, напротив, было зафиксировано в Кастельоне (-4,2%), Овьедо (-2,5%), Мурсии (-2%), Аликанте (-1,7%) и Уэске (-1,7%). В рейтинге самых дорогих из них лидируют Гипускоа (2 743 евро за квадратный метр), Бискайя (2 574 евро), Мадрид (2 331 евро) и Барселона (2 236 евро за квадрат), а самыми бюджетными были признаны Толедо (798 евро), Куэнка (823 евро) и Сьюдад-Реаль (838 евро за квадрат).

Среди автономных сообществ цены выросли только в 2 из 17 регионов – а именно, на Балеарах (+1,4%) и в Кантабрии (+0,1%). В остальных недвижимость подешевела, и в особенности это коснулось Андалусии (-2,8%), Кастилии – Ла-Манчи (-2,5%) и Риохи (-2,5%). По самым высоким ценам жилье предлагают в Стране Басков (2 495 евро), Мадриде (2 331 евро) и на Балеарах (2 001 евро), а по самым низким – в Кастилии – Ла-Манче (896 евро), Эстремадуре (925 евро) и Мурсии (998 евро).