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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Банковские аналитики прогнозируют удачный год для испанского сектора недвижимости

          Банковские аналитики прогнозируют удачный год для испанского сектора недвижимости

          11:09 28.03.2017

          Специалисты банковского аналитического отдела BBVA Research считают, что прогнозы для рынка недвижимости страны в этом году будут положительными, пишет сайт Idealista. Они считают, что растущий спрос и сокращение стока приведут к росту цен на жилье по всей Испании. Так, благодаря созданию новых рабочих мест и сохранению процентных ставок на минимальных отметках недвижимость может подорожать примерно на 2,5%.

          Авторы доклада "Ситуация рынка недвижимости в Испании" отмечают, что в 2017 году сектор недвижимости вновь внесет свой вклад в рост экономики. Так, размер инвестиций в данную сферу вырастет примерно на 3,2%. Подобные тенденции наблюдаются уже четыре года. 

          Помимо этого, эксперты подчеркивают, что число сделок в этом году вырастет примерно на 7% в среднегодовом выражении. Это эквивалентно продажам чуть более, чем 490 000 объектов недвижимости. Основными факторами, способствующими росту, станут национальный спрос, создание рабочих мест и повышение заработной платы. Впрочем, в этом году повышения станут более умеренными, чем раньше.

          Еще одним важным элементом является рынок ипотечного кредитования. Авторы доклада отмечают, что его положительная динамика в ближайшие триместры также поспособствует росту спроса на жилье в 2017 году. Повышение уровня дохода испанских семей на фоне низкой стоимости финансирования будет и впредь стимулировать рост кредитования для покупки недвижимости.

          По оценкам аналитиков BBVA Research, первое повышение официальных процентных ставок произойдет не ранее конца 2018 года, что обеспечит низкие проценты в течение всего 2017-го. 

          Впрочем, эксперты подчеркивают, что эволюция в секторе будет подвержена определенным рискам. Во-первых, улучшения в мировой экономике могут привести к росту процентных ставок и стоимости финансирования; во-вторых, возможные неожиданные изменения регламента могут привести к росту неуверенности в сфере экономической политики, что может повлиять на решения различных агентов сектора. Наконец, геополитические риски также могут отрицательно сказаться на эволюции основых экономических показателей. Яркий тому пример – неопределенность, вызванная референдумом о выходе Великобритании из соства ЕС и оказавшая отрицательное влияние на сферу недвижимости в регионах, где наблюдался наибольший спрос со стороны англичан, а именно, Мурсии, на Канарских и Балеарских островах. В 2015 году в этих районах более 8% объектов недвижимости было приоберетно англичанами. 

          Темы: Недвижимость Бизнес

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