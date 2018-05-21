Bankia снизил цены на недвижимость на 40%

С приближением летнего сезона банк Bankia запустил акцию по снижению цен на 2600 объектов недвижимости. В некоторых случаях скидки достигают 40%.

Акция продлится до конца июня. 2 тысячи объектов жилья будут реализованы через компанию Haya Real Estate. Они расположены по всей Испании, преимущественно в столицах провинций. Основная масса объектов сконцентрирована в Валенсийском сообществе (более 600), Каталонии (540), Андалусии (170) и Кастилии-Ла-Манче (170).

Самый дешёвый дом продаётся в одном из посёлков провинции Альбасете по цене 5 тысяч евро. Самую высокую цену Bankia установил на квартиру в Матаро (Барселона) – 860 тысяч евро.

Кроме того, банк выставил на продажу 360 земельных участков, 170 коммерческих и 70 промышленных помещений.