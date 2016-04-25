Bankia распродает недвижимость в Испании со скидками до 40%

Финансовая организация Bankia распродает недвижимость в Испании со скидками до 40%. Предложение состоит из 2600 объектов жилья. Они расположены по всей Испании, в том числе в Каталонии, Валенсии, Мурсии, на Балеарских и Канарских островах. Это вторичная недвижимость, к которой прилагается парковочное место.