Финансовая организация Bankia распродает недвижимость в Испании со скидками до 40%. Предложение состоит из 2600 объектов жилья. Они расположены по всей Испании, в том числе в Каталонии, Валенсии, Мурсии, на Балеарских и Канарских островах. Это вторичная недвижимость, к которой прилагается парковочное место.
Предложенное к продаже жилье находится в городских и прибрежных районах. Предложение действительно до 31 мая. Больше всего объектов расположено в Валенсии и Каталонии, по 1000 в каждом регионе. На Канарах – 600, в Мурсии – 180.Темы: Недвижимость