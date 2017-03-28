Bankia предлагает 3 700 объектов недвижимости в Испании со скидками до 40%

Банк Bankia выставил на продажу 3 700 объектов недвижимости со скидками до 40%, которые расположены на территории пяти испанских автономий – Валенсии (1 790), Каталонии (1 200) , Мурсии (340), на Канарских островах (330) и на Балеарах (60). Как сообщают информационные агентства страны, акция продлится до 31 мая.

В основном предлагаемая недвижимость расположена в столицах провинций, спальных пригородах и небольших муниципалитетах. В рамках кампании банк выставил на продажу жилье как в городской, так и в прибрежной местности. Все реализуемые объекты относятся к категории вторичного жилья.

Предложение Bankia поделено на три пакета активов: Campaña Levante, который включает в себя жилье в Валенсии, Мурсии и на Балеарах, Campaña Cataluña, объединяющая квартиры и дома в Каталонии, и Campaña Canarias, охватывающая жилье на Канарах.

Базовые характеристики всех объектов, в том числе фотографии, данные о местоположении, метраж, цены и т.п., можно найти на сайте www.haya.es. Все потенциальные клиенты могут запросить дополнительную информацию или договориться о посещении объектов в любом из отделений Bankia, посредством веб-сайта, по телефону 901 11 77 88 или в офисах Haya Real Estate.

Покупателям, нуждающимся в банковском финансировании, Bankia предлагает ипотечные кредиты на крайне выгодных условиях. В частности, банк не применяют комиссию для тех клиентов, чьи доходы перечисляются на счета в данном банке. Кроме того, потенцильный клиент не должен приобретать дополнительные услуги.