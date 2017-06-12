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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Банки Bankia и BMN начали летнюю распродажу недвижимости в Испании

          Банки Bankia и BMN начали летнюю распродажу недвижимости в Испании

          15:50 12.06.2017

          Банки Bankia и BMN через портал Casaktua запустили промо-кампании, в рамках которых они предлагают жилую недвижимость в Испании со скидками от 20% до 40%.

          Так, в рамках акции Precios Bomba банк Bankia предложит потенциальным покупателям 4 000 объектов вторичного жилья со скидкой до 40%. Они расположены по всей Испании, включая столицы провинций, спальные пригороды и мелкие населенные пункты. Более 3 000 квартир продаются по цене менее 60 000 евро. Большинство объектов – более 1 000 – сконцентрировано в Валенсии. В Каталонии было отобрано 900 квартир, а в Кастилии – Ла-Манче и Андалусии – 800 и 480 соответственно. 

          В свою очередь, банк BMN и портал Casaktua выставили на продажу 300 объектов, в числе которых оказалась как жилая недвижимость, так и земельные участки. Основная часть из 150 выставленных на продажу единиц жилья расположена в Мурсии и Каталонии. Их средняя цена составляет 95 500 евро после применения скидки в размере около 20%. В число этих объектов вошли квартиры, мансарды, шале и дуплексы средней площадью 96 квадратных метров, имеющие от 1 до 4 спален. 

          В Каталонии, Барселоне и Жироне расположено более 80 квартир по цене около 103 700 евро и площадью порядка 101 квадратного метра. В Мурсии находятся еще 60 объектов стоимостью около 83 000 евро и площадью 89 квадратных метров. В рамках кампании на продажу также выставлены 150 земельных участков по всей Испании, отведенных под строительство односемейного жилья, со средней скидкой в размере 19%.

          Темы: Недвижимость

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