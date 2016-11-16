Банк Ibercaja устроил распродажу 1 300 объектов недвижимости в Испании

Банк Ibercaja и сайт Casaktua запустили новую кампанию, в рамках которой потенциальные клиенты могут выбрать новое жилье из более чем 1 300 объектов недвижимости по средней цене в 78 000 евро. Как сообщает El Mundo, данное предложение включает в себя активы самых разных типов – от студий до мансард, дуплексов и лофтов. Средний размер ипотечной квоты при их покупке составит около 320 евро.

Большинство объектов (890) составляют квартиры, имеющие от 1 до 5 спален, со средней площадью 86 квадратных метров и по цене примерно в 70 600 евро. Кроме того, банк предлагает покупателям 1 220 гаражей и почти 200 подсобных помещений. Спрос на подобные активы с каждым разом становится все выше. В некоторых случаях они уже включены в стоимость жилья.

В рамках акции Ibercaja и Casaktua предлагают объекты по всей Испании. Наибольшее их количество сконцентрировано в Арагоне (731), Кастилии и Леоне (422), Риохе (327), Кастилии – Ла-Манче (286), Андалусии (284), Каталонии (267) и Валенсии (239).