Банк Cajamar устроил распродажу 1000 квартир в Испании

Банк Cajamar запустил акцию по снижению цен на жильё, присоединившись к летним кампаниям скидок, которые уже проводят Ibercaja и Bankia.

Вместе с агентством Haya Real Estate банк выставил на продажу 990 объектов недвижимости со скидками до 30% и ценами не выше 75 тысяч евро.

Акция продлится до конца августа. Она включает объекты по всей стране, но большинство из них сконцентрировано в столицах автономных областей, окраинах городов и небольших населённых пунктах.

Помимо жилой недвижимости, покупателям предлагается 3 тысячи коммерческих и подсобных помещений и гаражей. Почти все они расположены в Валенсийском сообществе (1830) и Андалусии (1170).