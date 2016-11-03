Банк BMN устроил распродажу квартир в Испании по 80 тыс. евро

Кредитная организация Banco Mare Nostrum (BMN), с трудом пережившая кризис, через портал Casaktua выставила на продажу более 800 квартир в Испании по средней цене в 81300 евро.

В BMN назвали рапродажу “Тысяча новогодних скидок”. До Нового года банк хочет продать более тысячи объектов недвижимости, в том числе более 800 квартир, 200 гаражей, несколько участков и коммерческих помещений.

Цены на квартиры варьируются от 72 до 106 тысяч евро. В случае ипотеки ежемесячные платежи составят примерно 350 евро. Почти все объекты расположены на побережье Средиземного моря, а также в центре материковой Испании. Самые дешевые квартиры – в Валенсии. Самые дорогие – на Балеарских островах.