Аренда жилья в Испании во II квартале подорожала на 2,3%

Средняя стоимость аренды жилья в Испании во втором квартале года выросла на 2,3% и достигла отметки в 8,11 евро за квадратный метр в месяц. В среднегодовом выражении уровень роста составил 9,4%. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на "Индекс рынка недвижимости" портала Fotocasa.

Среди автономных сообществ Испании показатели роста во втором триместре варьировались от 7,3% в Мурсии до 0,4% в Каталонии. Выраженное повышение цен также наблюдалось в Кастилии и Леоне и Валенсии – более чем на 5% в обоих случаях. В Стране Басков, напротив, произошло понижение на 0,9%. Каталония, в свою очередь, в июне стала самым дорогим регионом с точки зрения аренды жилья с показателем в 11,89 евро за квадратный метр. За ней следуют Мадрид (11,51 евро) и вышеназванная Страна Басков (10,48 евро). Наиболее бюджетными оказались Эстремадура (4,77 евро), Кастилия – Ла-Манча (4,9 евро) и Риоха (5,33 евро за квадратный метр).

Что касается динамики в зависимости от различных зон города, то в Мадриде повышение произошло в 13 районах из 21. Возглавляют их список Викальваро (+5,5%) и Барахас (+4,8%). Понижение, напротив, произошло в Чамбери (-6,7%), Вильяверде (-4,2%) и Монклоа (-3,6%). В Барселоне аренда подорожала в 3 районах из 10, при этом особо заметной эта динамика оказалась в Сарриа – Сан-Жервази (+3,8%) и Орта-Гинардо (+3,1%). В зонах Грасиа, Сьютат-Велья и Лес-Кортс произошло наиболее выраженное понижение – на 6%, 5,4% и 2,6% соответственно.

Самым дорогим районом Мадрида остается Саламанка, где средняя стоимость аренды составляет 16,42 евро за квадратный метр. В Барселоне первенство удержиает Сарриа – Сан-Жервази с результатом в 16,59 евро за квадрат.