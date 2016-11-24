Аренда в Испании: быстрее всего сдать квартиру можно в Мадриде и Барселоне

Компания VBare Iberian Properties, специализирующаяся на инвестициях в жилье и его последующей сдаче в аренду, подготовила исследование рынка съемной недвижимости в крупнейших городах Испании. Эксперты выяснили, что в среднем процесс поиска арендатора в стране занимает от 2,5 до 4 месяцев. «Нынешняя динамика рынка характеризуется не только ростом цен, но и сокращением сроков, необходимых для сдачи жилья в аренду», отмечают специалисты.

Национальный рейтинг возглавляют Барселона и Мадрид, где квартиры и дома сдаются быстрее всего – менее чем за 3 месяца. В других городах, в том числе Валенсии, Малаге, Пальме-де-Майорка, Бильбао, Ла-Корунье и Аликанте этот срок составляет менее 4 месяцев, а в Сарагосе и Севилье – около 4. «Впрочем, средние показатели существенно сокращаются в районах, где наблюдается высокий спрос и ограниченное предложение», отмечают представители VBare.

Так, в Барселоне найти арендатора можно менее чем за 2,5 месяца. В таких районах, как Вила-де-Грасиа, Побле-Сек, Сан-Антони и Сантс – Лес-Кортс этот срок составляет около 2 месяцев, в Диагональ-Мар – 3 месяца, а в Вальвидрера, треугольнике Уркинаона – Арк-де-Триомф – Гран-Виа и в южной части проспекта Пасео-де-Грасиа – более 4,5 месяцев.

«Существует определенная взаимосвязь между средним сроком сдачи и стоимостью месячной аренды», - объясняют в VBare. «Зоны с наиболее просторным жильем и высокими ценами требуют большего времени для поиска арендатора, чем доступные районы с недвижимостью меньшей площади», говорят эксперты. Впрочем, спрос достаточно высок во всех зонах города, и реальный период сдачи квартиры в них различается в среднем на 2 недели.

Что касается Мадрида, то здесь сдать квартиру можно в среднем менее чем за три месяца. Как и в Барселоне, быстрее всего уходят доступные объекты в периферийных районах вроде Вилья-де-Вальекас, Пуэрта-дель-Анхель, Усера и Виста-Алегре. В более эксклюзивных зонах, например, южном квадрате квартала Саламанка, районе Кортес – Херонимос и на проспекте Кастельяна, арендаторы находятся примерно за 3-4 месяца.

Аналогичные тенденции прослеживаются и в Бильбао (3,3 месяца), Пальме-де-Майорка и Аликанте (3,6 месяца). В Севилье наблюдается прямо противоположная динамика: здесь быстрее сдаются более дорогие объекты в центре города. Единственное исключение составляет его восточная часть, где предложение ограничено, а спрос достаточно высок. Средний срок сдачи жилья по городу составляет чуть более 4 месяцев.

В Валенсии (3,2 месяца) быстрее всего находят жильцов квартиры в районах неподалеку от Политехнического университета, в том числе в зонах Торрефьель и Бенимкалет, в то время как в дорогих центральных кварталах и на периферии этот процесс занимает гораздо больше времени. В Ла-Корунье срок сдачи квартиры в разных районах остается практически неизменным и составляет около 3,5 месяцев.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что рынок аренды в крупных городах на сегодняшний день крайне динамичен, и представленные на нем объекты расходятся достаточно быстро. Несмотря на это, существуют определенные различия между разными районами, обусловленные структурой и природой соответствующих рынков», - заключили специалисты VBare.