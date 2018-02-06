Аренда квартиры в Барселоне за последние 8 лет подорожала вдвое

Согласно последним данным, опубликованным Секретариатом по вопросам жилищного строительства, в третьем квартале 2017 года средняя стоимость съемного жилья превысила отметку в 900 евро в месяц. Как сообщает La Vanguardia, в период с 1 июля по 30 сентября средний счет по новым операциям подобного рода составил 903,40 евро, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Уровень роста цен при этом варьировался от 7% в районе Эйшампле до 12,8% в районе Сьютат-Велья.

В первые 9 месяцев прошлого года средний месячный тариф аренды составил 821,69 евро, превысив показатели 2008 года. Согласно статистике вышеупомянутого секретариата, на сегодняшний день съемное жилье в Барселоне обходится в среднем в два раза дороже, чем в 2000 году. Кроме того, только за 3 последних года расценки выросли в среднем на 200 евро.

Впрочем, рекорды наблюдаются не только в сфере ценообразования: небывало высокого уровня достигло и количество новых контрактов аренды. В период с января по сентябрь было подписано 36 000 подобных договоров, а значит, общегодовой показатель вполне может достигнуть отметки в 50 000. Иными словами, в каталонской столице ежедневно заключается около 140 контрактов о сдаче жилья, в то время как в начале нулевых эта цифра составляла немногим более 40.

По словам коммерческого директора компании Amat Марии Хесус Себриан, на сегодняшний день, чтобы купить квартиру в Барселоне стоимостью 300 000 евро среднестатистическая семья должна располагать накоплениями на сумму около 100 000, и в этом заключается одна из основных причин, по которым граждане делают выбор в пользу аренды. "Купить недвижимость в Барселоне сейчас очень сложно", - подчеркивает Себриан.

Поиск съемного жилья, однако, тоже нельзя назвать простой задачей: уровень спроса после недавнего кризиса заметно вырос, а предложение осталось примерно на том же уровне. В результате привлекательные варианты по доступным ценам сдаются меньше чем за неделю.

Что касается роста цен на рынке, то руководитель Палаты недвижимости Барселоны Оскар Горгес отмечает некоторое замедление, произошедшее в первых кварталах прошлого года. Многие жители Барселоны решили покинуть город и переселиться в муниципалитеты в пригородах, что в скором времени привело к росту цен и в этих городах. В свете подобной динамики горожане в конце концов отказываются от идеи переезда и остаются в городе.

Глава фонда Fundació Hàbitat3 Карме Трилья считает, что в скором времени настанет момент, когда стоимость аренды для домохозяйств Барселоны также станет слишком высокой. "К подобной модели обычно прибегают обладатели достаточно низкого уровня дохода. В данной ситуации необходимо изучить потенциал спроса и предложения в сегменте аренды стоимостью 900 евро, чтобы понять, что многие семьи не могут платить подобные суммы, а значит, в скором времени мы достигнем потолка", – говорит Трилья.

Решить эту проблему непросто. Коммерческий директор Amat считает, что государственные администрации должны начать работу по расширению портфеля съемного жилья, в том числе и социального, а также увеличить объем субсидий, так как 90% случаев выселения в каталонской столице связаны с неуплатой ежемесячных взносов.

Горгес, в свою очередь, поддерживает идею строительства новых объектов жилья под сдачу. "Более обширное предложение позволит снизить степень напряжения с точки зрения цен, однако Барселоне больше некуда расти, а разработка новых земель требует времени. Строительство занимает не один день, и стоит учитывать, что Барселона – привлекательный город, куда стремятся работники, студенты и покупатели летних резиденций", - говорит эксперт.

Одной из самых востребованных мер, о которых говорят как представители некоторых секторов, так и сама мэр Ада Колау, является законодательное регулирование ценовой политики. Трилья считает, что радикальным образом оно проблему не решит: в Берлине и Париже, где стоимость аренды регулируют власти, цены все равно продолжают расти. С опаской к этой идее относится и Оскар Горгес, который говорит о возможном расцвете теневого рынка аренды и выделения множества услуг, стоимость которых сейчас включена в единую сумму оплаты, в отдельные статьи расхода.