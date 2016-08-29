Аренда комнаты в Испании – на 20% дешевле, чем в остальной Европе

Аренда комнаты в квартире в Испании обойдется на 20% дешевле, чем в других европейских странах, где подобный вид аренды практикуется. Об этом говорят данные исследования портала pisos.com.

Средняя стоимость месячной аренды комнаты составляет 280 евро в 2016 году, в то время, как в других странах она равна 350 евро. По этой причине студенты, которые хотят пожить в другой стране по программе Erasmus, предпочитают ехать именно в Испанию. Сюда стремятся 15% от общего их числа.

Стоит помнить, однако, что диапазон цен в различных городах, принимающих студентов университетов, сильно разнится. Мадрид является самым дорогим, со стоимостью 470 евро в месяц за комнату в квартире, а за ним следует Барселона (399 евро в месяц), Бильбао (384 евро) и Сан-Себастьян (379 евро). Более экономичное жилье в Валенсии (318 евро), Малаге (281 евро), Гранаде (269 евро) и Мурсии (243 евро).

Каждый год около 40 тысяч испанских студентов едут за границу, чтобы там продолжить программу обучения, согласно последнему докладу Европейской комиссии. Страны, которые они посещают больше всего: Италия (19%), Германия (13%), Франция (12%), Великобритания (11%), Польша (7%), Португалия (7%) и Бельгия (5%).

Великобритания является самой дорогой страной, где студент должен платить за жилье в среднем 808 евро в месяц. За ней следуют Италия с ценником 450 евро в месяц, Нидерланды – 450, Швеция - 400 евро. Дешевле всего снимать в Польше – 150 евро, в Бельгии – 187 евро в месяц.