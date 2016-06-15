Апрельские цены на жилье в Испании упали на 5,1%

Цены на жилье в Испании, согласно данным Генерального нотариального совета, в апреле упали на 5,1% в годовом исчислении до 1241 евро за квадратный метр. В основном падение объясняется сильным удешевлением новой недвижимости на 23,4%, в то время, как цена вторичной выросла на 2,5%. Средняя цена на новостройки составила 1665 евро за квадратный метр, на вторичное жилье – 1366.

Продажи жилья увеличились в апреле на 16,2% и достигли 39 461 сделки.

Покупка квартир выросла на 15,6% по сравнению с апрелем прошлого года, главным образом благодаря вторичке (19,1% год к году), первичка испытала сокращение на 9,7 %. Продажа односемейных домов выросла на 18,6%.

Объем ипотечного кредитования увеличился в апреле на 38,3% в годовом исчислении до 18 733 новых кредитов. Их средняя сумма снизилась на 4,9% до 120 125 евро. Процент домов, покупка которых была профинансирована за счет ипотеки, составил 47,5%. Сумма кредита была равна 78,2% от стоимости жилья.