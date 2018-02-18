Аналитки BBVA прогнозируют рост инвестиций в испанскую недвижимость

В этом году аналитки банка BBVA прогнозируют рост объема инвестиций в жилую недвижимость Испании на 5,3%, в то время как в сфере строительства ожидется рост на уровне 3,4%. Соответствующие сведения приводятся в докладе "Ситуация в Испании", подготовленном подразделением BBVA Research. Эксперты отмечают, что вложения в недвижимость остаются сегментом самого динамичного спроса, и эту тенденцию поддерживает уверенное восстановление сектора.

По словам авторов, в ближайшие два года в стране будут активно создаваться новые рабочие места, что вместе с благоприятными условиями финансирования приведет к росту спроса на жилье на национальном уровне. Кроме того, рост экономики других государств обеспечит и спрос со стороны иностранных клиентов. При относительно низкой стоимости финансирования все это позволит предпринимателям запускать новые проекты даже в условиях давления, связанного с политической неопределенностью.

Так, если прошлый год для сферы строительства ознаменовался ростом на 4,3%, то в этом году данная цифра составит 3,4%, а в следующем – 4,1%. Инвестиции, в свою очередь, в прошлом году выросли на 7,6%, а в нынешнем и следующем годах их объем увеличится на 5,3% и 5,7% соответственно.

Специалисты также ожидают дальнейший рост числа выданных кредитов в свете причин, обусловленных как спросом, так и предложением. Впрочем, они предупреждают, что новый Закон об ипотеке, который планируется принять в этом году, существенным образом изменит юридические рамки подобного финансирования. Это, в свою очередь, может привести к повышению стоимости ипотечного кредитования. По их прогнозам, ситуация с кредитами стабилизирутся и выйдет на положительные показатели роста во второй половине года после десяти лет делевериджа в частном секторе. Повышения эти будут крайне неоднородными, и в среднем их уровень по стране в этом году составит около 1,5%.