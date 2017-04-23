Аналитики: покупка недвижимости в Испании для сдачи в аренду стала выгоднее

Покупка недвижимости в Испании для последующей сдачи в аренду становится все более рентабельной, о чем свидетельствуют результаты последнего исследования компании Fotocasa, основанные на данных о стоимости продажи и аренды жилья за март текущего года. Вышеупомянутые показатели свидетельствуют о том, что в среднем уровень рентабельности приобретенного для сдачи объекта составляет около 5,7%, в то время как год назад эта цифра составляла 5,3%.

Среди автономных сообществ самыми выгодными вариантами с точки зрения покупки и последующей аренды жилой недвижимости оказались Каталония, Мадрид, Канарские и Балеарские острова. В Каталонии уровень доходности составил 6,6%, в Мадриде и на Канарах – 5,9%, а на Балеарах – 5,8%. Столичный регион при этом за год поднялся с четвертой на вторую строчку рейтинга.

"В нынешней ситуации низких процентных ставок и нестабильности рынков высокий уровень рентабельности подобных схем свидетельствует о том, что инвесторы делают ставку на жилье и его аренду, а не на депозиты и фонды, обеспечивающие гораздо более низкую доходность. Этому сегменту в Испании еще есть куда развиваться: здесь доминирует модель собственности, в то время как аренда понемногу набирает популярность вследствие изменений в экономической, социально-демографической и трудовых сферах, переживаемых обществом", - объяснила глава аналитического отдела Fotocasa Беатрис Торибио.

Самым низким уровень рентабельности оказался в Галисии, Стране Басков, Риохе и Кастилии и Леоне – 4,1%, 4,7% и 4,9% соответственно.

Эксперты Fotocasa также проанализировали показатели доходности в 20 испанских муниципалитетах с наибольшей численностью населения. Наиболее выгодные варианты среди них предлагают Оспиталет-де-Льобрегат (6,5%), Кордова (5,7%) и Малага (5,5%), а наименьшую рентабельность - Ла-Коруья (3,7%), Виго (4,3%), Барселона (4,4%) и Бильбао (4,5%). Причинами менее выраженных результатов в последней группе оказались более умеренное снижение стоимости вторичных объектов недвижимости по сравнению с другими городами и более сбалансированные цены на аренду. В этом смысле особо заметными оказались изменения динамики в Барселоне, которая в 2016-м занимала 10 место среди самых рентабельных городов, однако в нынешнем году опустилась на 18 строчку рейтинга.