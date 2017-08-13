Аликанте, Малага и Валенсия лидируют по продажам недвижимости на побережье

По данным Национального института статистики, в Испании продолжает расти число сделок купли-продажи жилой недвижимости. Самые высокие показатели по средним объёмам продаж недвижимости в день, за исключением Мадрида и Барселоны, зафиксированы в Аликанте, Малаге и Валенсии.

В провинции Аликанте только за июнь было продано более 3 тысяч объектов жилой недвижимости. Самые популярные города – Бенидорм, Гуардамар, Дениа, Торревьеха и Кальпе. В среднем за один день здесь продают 101 объект, что сравнимо с показателями 2008 года.

Аналогичная ситуация наблюдается в Валенсии, которая, как и Аликанте, привлекает покупателей своим близким к столице расположением, а также стоимостью недвижимости. Цена за квадратный метр в провинции Валенсия, в среднем, составляет 1092 евро, что ниже, чем в других прибрежных районах.

В Малаге среднее количество проданных за день объектов недвижимости составляет 94, а стоимость квадратного метра – почти 1400 евро. Также в этом году наблюдается рост объёмов продаж в Мурсии (39 в день) и в Кадисе (34 в день). В Мурсии, к тому же, ещё и одна из самых низких цен за квадратный метр на всём испанском побережье – 893 евро.

Статистика говорит о том, что всё чаще в сделках купли-продажи участвуют иностранные покупатели. В минувшем году иностранцы составляли 13% от общего числа покупателей. Для сравнения: в 2009 году их было 4%. Больше всего недвижимости в Испании покупают жители Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Бельгии. Наибольшей популярностью у выходцев из этих стран пользуются Балеарские и Канарские острова, а также Валенсия.