Агентство недвижимости Solvia устроило распродажу недвижимости в Испании

Агентство недвижимости Solvia запустило акцию по продаже недвижимости в Испании с большими скидками. Всего на продажу выставлено 1800 объектов, в том числе жильё, гаражи, земля, объекты коммерческой недвижимости.
Средняя цена объектов жилой недвижимости составляет 110 300 евро с учетом скидки в 25% и более. Квартиры и дома расположены в автономных сообществах Валенсия (450 объектов), Каталония (311), Андалусия (277), Мадрид (251), Кастилия-ла-Манча (144), Галисия (125), Мурси (62), Астория (41), Балеарские острова (38).
Минувшим летом банк Sabadell продал принадлежавшее ему агентство недвижимости Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDIN) Residencial за 882 млн евро вместе со всеми активами структуре, подконтрольной фондам американской компании Oaktree Capital Management.Темы: Недвижимость