7% ипотечных кредитов в Испании в 2017 году взяли иностранцы

Иностранные граждане в 2017 году взяли более 21 тысячи ипотечных кредитов в Испании, что составляет 6,9% от общего числа таких кредитов.

Согласно годового отчёта Кадастровой коллегии Испании, в региональном разрезе самые высокие показатели по ипотекам среди иностранцев были зарегистрированы в Каталонии (20%), Валенсийском сообществе (19%), Андалусии (17%) и Мадриде (14%).

В среднем испанские банки предоставляли иностранцам ипотеки на сумму 128,5 тысяч евро, что на 1,5% больше чем в 2016 году. Для сравнения: среди испанцев средняя сумма ипотеки составляет 117 тысяч евро.

Чаще всего ипотеки в Испании берут румыны (11,6%), британцы (9,3%), китайцы (8,4%) и итальянцы (8,4%).

В целом, в 2017 году в стране было оформлено более 310 тысяч ипотечных кредитов, почти на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.