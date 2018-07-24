6% сделок с недвижимостью в Испании приходятся на Валенсию

Валенсия наращивает обороты на испанском рынке недвижимости. В 2017 году на эту провинцию пришлось 6% общего числа сделок купли-продажи жилья. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло на 21%.

94% сделок в Валенсии, по данным агентства недвижимости CBRE, совершаются на вторичном рынке. Рост в этом сегменте наблюдается с 2014 года, при этом динамика в среднем составляет 15% ежегодно. Почти половина сделок с жилой недвижимостью (47%) состоялась в трёх муниципалитетах: Валесии, Торренте и Патерне.

Рынок новостроек в Валенсии, наоборот, показывает самые низкие показатели со времён кризиса. Большая часть сделок купли-продажи нового жилья (20%) совершается в столице региона.

В прошлом году в провинции было сдано 565 новых жилых домов. Специалисты считают, что высокие показатели по количеству выдаваемых разрешений на строительство свидетельствуют о постепенном восстановлении и на этом направлении. В 2017 году было выдано на 38% больше разрешений чем годом ранее. Их общее число составило около 1400.