40-летняя мать двоих детей - среднестатистический покупатель недвижимости в Испании

Иностранцы составляют 6% потенциальных покупателей жилья в испанских новостройках. Среди них преобладают британцы, американцы, немцы, французы и голландцы.

По статистике более половины покупателей – семейные пары среднего возраста, 27% - пары в возрасте до 35 лет, 11% - холостяки, 9% - пожилые семейные пары, 1,3% - разведённые и вдовцы.

Треть респондентов сообщила, что приобретает жильё впервые, 19% изучают возможность покупки второго объекта недвижимости, 6,8% присматривается к приобретению жилья в качестве инвестиции для третьего лица, например, для ребёнка.

Что касается типа жилья, большинство выбирает квартиры. Для 98% принципиальным критерием является наличие гаража, для 39% - наличие террасы. Почти половина потенциальных покупателей подыскивает квартиры с тремя спальнями, 25% - с двумя, 23% - с четырьмя.

Средний бюджет на покупку жилья на первичном рынке составляет 335 тысяч евро. Пятая часть покупателей выбирает жильё в диапазоне от 250 до 300 тысяч евро. При этом лишь 4,6% опрошенных рассчитывают исключительно на собственные сбережения, в то время как 64% покупателей нуждаются в финансировании 80% стоимости жилья.