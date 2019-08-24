3 совета по покупке элитного жилья в Барселоне

Интерес к недвижимости премиум-класса в Барселоне неустанно растёт. Компания BCN Advisors дала свои рекомендации о том, как упростить процесс поиска и покупки такого жилья.

В первую очередь, эксперты советуют оценить среднюю стоимость квадратного метра в интересующих районах. В Барселоне это можно сделать с помощью сайта Национального статистического института Испании, который ежеквартально обновляет данные об объёмах и суммах продаж. Регистраторы недвижимости также ведут статистику по рынку, которая включает сведения о доле иностранцев, совершающих сделки.

В столице Каталонии цены на жильё значительно отличаются, в зависимости от местоположения. В Барселоне есть элитные-районы, внутри которых также могут быть зоны более высокого класса.

Во-вторых, рекомендуется при поиске обращать внимание на такие факторы как возможность уединения и комфортного сосуществования с соседями. По мнению специалистов, это два ключевых аспекта в сегменте премиум. Необходимо оценить возможность свести к минимуму внешние раздражители и шум, не изолируя при этом себя полностью от внешнего мира. Речь может идти о закрытых жилых комплексах или об объектах, расположенных в обособленной местности.

В-третьих, отмечается, что исходной точкой для поиска любого жилья может стать интернет. Однако рекомендуется не отказываться и от помощи агентов, которые специализируются именно на этом сегменте и могут не только сориентировать на рынке, но и предложить варианты, о которых нет сведений в открытом доступе.