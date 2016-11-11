В Каталонии обнаружен затонувший корабль времен Римской империи

Специалисты Каталонского центра подводной археологии в сотрудничестве с компанией Ictineu Submarins обнаружили корабль времен Римской империи, затонувший у берегов Сан-Фелиу-де-Гишольса и Паламоса (провинция Жирона) на глубине 40 метров. Как сообщают информагентства Испании со ссылкой на заявление Совета по вопросам культуры, о его существовании было известно и ранее, однако археологические работы до этого момента не проводились.