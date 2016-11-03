В Испании изобрели шлем, сообщающий спасателям о ДТП

Изобретатель из испанской Жироны создал умный мотошлем, способный сообщить в экстренные службы о дорожном происшествии. Устройство называется Helpmet (производное от английских слов "help" (помощь) и "helmet" (шлем).

Шлем оснащен аккумулятором, подзаряжаемым за счет микровентиляторов, воздух к которым поступает во время езды. За счет получаемой энергии в случае ДТП соответствующий сигнал передается на акселерометр, который включает режим тревоги. Спустя десять секунд после падения система приводится в действие и предупреждает о случившемся экстренные службы. Они получают данные о местоположении пострадавшего и информацию о нем и его возрасте, группе крови, имеющихся видах аллергии, а также телефоны членов его семьи.

Кроме того, умный шлем оповещает о происшествии других участников дорожного движения, в особенности в ночное время: он издает звуковой сигнал тревоги и включает моргающие LED-лампы.

Идея создания Helpmet зародилась в лаборатории Houston, которую возглавляет житель Жироны Дани Паэс. Свою разработку компания представила в рамках Всемирного конгресса решений, прошедшего в Барселоне на прошлой неделе.